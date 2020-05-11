Bartın’da maskesiz sokağa çıkmama uygulaması başladı

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Bartın’da maskesiz sokağa çıkma yasağına başlanırken, ilk gün polisler vatandaşları uyararak maske dağıtımı yaptı.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisinin 11 Mayıs tarihi itibari ile Bartın’da sokakta maskesiz gezme yasağının uygulamasına başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokak ve caddelerde devriye gezen ekipler, maskesiz vatandaşları uyarak maske dağıtımı yaptı. İlk gün olması nedeniyle ceza kesmekten öte uyarıyı seçen ekiplerden maskelerini alan vatandaşlarda yollarına maske ile devam etti.

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