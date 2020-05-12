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Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İHA

Bartın'da din görevlileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na 36 bin TL bağışta bulundu. DiyanetSen Bartın Şube Başkanı Sefai Albayrak, "Milli şuur etrafında birleşip üzerimize düşeni yaptık" dedi.

Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bartın’da din görevlileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na 36 bin TL bağışta bulundu. DiyanetSen Bartın Şube Başkanı Sefai Albayrak, “Milli şuur etrafında birleşip üzerimize düşeni yaptık” dedi.
Bartın’da din görevlileri, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 36 bin TL bağışta bulundu. DiyanetSen Bartın Şube Başkanı Sefai Albayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler Bartın’da görev yapan DiyanetSen üyeleriyiz. Camilerimizin yetim kaldığı bu günlerde bizler de milli şuur etrafında birleşip üzerimize düşeni yaptık. Hem Vefa Destek gruplarında görev aldık hem de Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak ekmeğimizi bölüştük. Kartopu etkisi yapan bu çalışma, ilimizde şu an 40 bin TL civarında destek buldu. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir” dedi.
Korona virüsle mücadeleye ilişkin Albayrak, “Türkiye, bu salgın karşısında ciddi bir gayret sarf ediyor. İlmi anlamda yapılan çalışmaları dini anlamda dualar destekliyor. Tıpkı geçmiş yıllarda harp meydanlarında verilen mücadeleye dualarıyla eşlik edenler gibi. Tıpkı çorbada tuzum olsun derdiyle cepheye mermi taşıyan, askerin çorabını ören, yarasını saran gönüllüler gibi ulusal bir mücadele söz konusu. İşte bizler bu mücadeleyi seyretmek yerine mücadeleye dahil olmayı her zaman bir şeref olarak gördük” ifadelerini kullandı.
Albayrak, “Bizler sivil toplum örgütü olarak insanlığın yaşaması adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Bizler DiyanetSen ailesi olarak bu kötü günlerin geçmesi için duayla, mücadeleyle sorumluluk almaya, her kapıya bir hizmetkar olmaya hazırız. Yeter ki insanlık yaşasın” dedi.
Üzerlerine düzen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Albayrak, “Bizler teşkilatımızla birlikte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Eleştirmek kolaydır, biz inşa etmek için emek veriyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımıza herkes gücü yettiği şekilde bu mücadeleye destek veriyor. Bizler birliğin, dirliğin verdiği güçle bu belanın da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
Albayrak, din görevlilerine de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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