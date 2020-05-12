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Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; Amasra

DHA

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesi merkezinde, Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana hiç vaka görülmedi. Turistik ilçede vatandaşların kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması, vaka görülmemesinde büyük rol oynadı. 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi. İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı. Bugüne kadar Amasra´da kaymakamlık ve...

Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; Amasra

<br>Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesi merkezinde, Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana hiç vaka görülmedi. Turistik ilçede vatandaşların kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması, vaka görülmemesinde büyük rol oynadı.<br>6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi. İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı. Bugüne kadar Amasra´da kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı. İlçede kurulan yöresel pazar yerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralarına uyulduğu görüldü. Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçede hiç vakanın olmaması herkesi sevindirdi.<br>`KARARLARA HARFİYEN UYDUK´<br>İlçede koronavirüs vakasının görülmemesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ''Bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik. İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Bunun yanı sıra denetimlerimizi artırdık. Evde kalan vatandaşlarımıza destek olduk. Kısacası vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Tabi ekonomik zararımız olabilir ama amacımız Çeşm-i Cihan Amasra´mızı örnek hale getirmekti. Bunu da sanırım başardık" dedi. İlçede yaşayan Agah Simberk, koronavirüs vakasının görülmemesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amasra´da yaşayan insanlarımız kurallara harfiyen riayet ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta sonu ilçemize girişlerinin yasaklanması etkili oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı'' diye konuştu.<br>İlçede esnaflık yapan Mahir Darçın, 2 aydır ilçede vakanın görülmemesine sevindiğini söyleyerek, ''Alınan önlemleri doğru buluyorum. Vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor''´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-05-12 12:27:56<br>

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