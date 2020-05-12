Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi

<br>Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Hasankadı beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), sosyal medyadan paylaştığı vidao ile 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören babasının bir an önce sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan yardım istedi.<br>Hasankadı beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol (43), 2 ay önce motor nöron (ALS) tanısıyla sevk edildiği Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. 19 Nisan´da ameliyat olduğu öğrenilen Mustafa Dikyol´un hastanedeki tedavisi sürüyor. Hasankadı beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol´un kızı Sedanur Dikyol ise bir video çekip, sosyal medyada paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´dan babasının bir an önce sağlığına kavuşması için yardım istedi.<br>Sedanur Dikyol videoda, "Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi hep haberlerde görüyorum, başkalarına yardım ediyorsunuz. Belki bir umut doğar, lütfen babama yardım edin. Babam kas hastası, Karabük Hastanesi´nde yatıyor. İki aydan beri onu göremiyorum. Biz üç kardeşiz, onu çok özlüyoruz. Lütfen bize yardım edin. Çok özlüyoruz" diyerek gözyaşı döktü. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-12 15:01:23<br>
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