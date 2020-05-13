Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

İHA

Bartın Üniversitesi mezunu Mehmet Cemil Aktaş, Avrupa'daki 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendiği "Europe 40 Under 40" ödül listesine Türkiye'den girmeyi başaran 3 kişiden biri oldu.

Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

Bartın Üniversitesi mezunu Mehmet Cemil Aktaş, Avrupa'daki 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendiği “Europe 40 Under 40” ödül listesine Türkiye’den girmeyi başaran 3 kişiden biri oldu.
Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum: Mimari ve Tasarım Müzesi kurumları tarafından gerçekleştirilen “Europe 40 Under 40” ödül listesi açıklandı. Dünya mimarisi ve tasarımının yakın geleceğine ışık tutacak yeni jenerasyonu teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödül listesine Bartın Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Mühendislik Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu Mehmet Cemil Aktaş da girmeyi başardı.
Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimar, peyzaj mimarı, iç mimar ve tasarımcıların olduğu ve 40 kişinin yer aldığı listede Aktaş ile birlikte, Türkiye’den iki kişi daha girme başarısı gösterdi.
“Bu organizasyonda ödül almak benim için gurur verici”
Avrupa’nın en başarılı 40 mimarının yer aldığı listeye girmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Aktaş, “Bu organizasyonda ödül almak benim için gurur verici. Dinamik altyapıya sahip ofisimizin (Caps Kentsel Tasarım Mimarlık Peyzaj Mimarlığı) bu ödülü almamdaki katkısı çok büyük. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve beraberinde mesleki sürecimde bana kariyer basamağı oluşturan, dokunan herkese teşekkür ederim. Bartın Üniversitesi’nde aldığım Peyzaj Mimarlığı eğitimi ile oluşan bu ilk basamağın ardından bakış açımı geliştiren temas ettiğim her kişi, ofis ve kuruma da bu ödülü almamdaki katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Aktaş, hep en iyisini yapmayı hedeflediklerini de kaydederek, “Yıllardır verilen bu ödülün bu yıl Türkiye'den üç temsilcisi var. Geçen yılları incelediğimizde bu ödül ilk kez Türkiye'den bir peyzaj mimarına veriliyor. Meslektaşlarımız, ulusal sınırları aşan, yurt dışı platformlarında da Peyzaj mimarı olarak daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Alanımızda öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Rektör Uzun, tebrik etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da “Europe 40 Under 40” ödül listesine girmeyi başaran Aktaş ile telefonla görüşerek, başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Bartın Üniversitesi’nin öğrencileri, mezunları, akademik ve idari insan kaynağıyla bir bütün ve büyük bir aile olduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrencimizin kep atma heyecanını yaşadığı Üniversitemizde, mezunlarımız ülkemizin geleceği adına ürettikleri değer ile aldıkları başarılarla bizleri gururlandırıyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde bizler de nitelikli bireyler yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin önemli bir bileşeni olarak gördüğümüz mezunlarımızla irtibatı koparmıyor, ‘Mezun Bilgi Sistemi’ aracılığıyla iletişimimizi sürdürüyoruz. Bartın Üniversitesi’nin en büyük gücü olarak gördüğümüz mezunlarımızın başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Bu düşüncelerle elde ettiği başarı için Mehmet Cemil Aktaş’ı kutluyor ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi’nde bor katkılı el temizleyicisi ile sabun üretildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde bor katkılı el temizleyicisi ...
Turizmin gözdesi Amasra'da Korona virüs vak'asına hiç rastlanmadı
YEREL HABERLER Turizmin gözdesi Amasra'da Korona virüs vak'asına hiç ...
Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
YEREL HABERLER Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; Amasra
YEREL HABERLER Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; ...
Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma ...
Bartın’da maskesiz sokağa çıkmama uygulaması başladı
YEREL HABERLER Bartın’da maskesiz sokağa çıkmama uygulaması başladı
Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair ...
Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X