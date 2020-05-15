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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira ceza

DHA

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, seyahat izin belgesi olmadan kente giriş-çıkış yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL idari para cezası verildi.  Bartın Valiliği'nin seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin yurda yerleştirilerek 14 gün karantinaya alınacağını açıklamasının ardından jandarma ekipleri, bu kapsamda çalışma yaptı. Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.  Akmanlar köyünden Zonguldak il sınırında bulunan İhsanoğlu köyüne gitmeye çalışan İ.T., Ş.B., A.A., E.S ve...

Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira ceza

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, seyahat izin belgesi olmadan kente giriş-çıkış yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL idari para cezası verildi. <br>Bartın Valiliği'nin seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin yurda yerleştirilerek 14 gün karantinaya alınacağını açıklamasının ardından jandarma ekipleri, bu kapsamda çalışma yaptı. Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı. <br>Akmanlar köyünden Zonguldak il sınırında bulunan İhsanoğlu köyüne gitmeye çalışan İ.T., Ş.B., A.A., E.S ve Y.G. yaya olarak ormanlık alandan geçerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 5 kişi geldikleri yere geri gönderildi. <br>Hakkında işlem yapılan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL'den toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-15 11:55:59<br>

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