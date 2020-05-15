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Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıktı

İHA

Bartın'da 1520 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

Bartın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıktı

Bartın’da 1520 yaş aralığındaki gençler 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.
Bartın’da 1520 yaş aralığındaki gençler 11.0015.00 saatleri arasında verilen sokağa çıkma izninin ardından kendilerini evden dışarı attı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 41 gün sonra sokağa çıkmanın sevincini yaşayan gençlerin bazıları gezmeyi tercih ederken, bazıları da arkadaşları ile özlem giderdi. Bartın’da da cadde ve sokaklar gençlerle doldu. Çarşıya gelen gençlere emniyet güçleri tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı da yapıldı. Bazı gençler de yürüyüş yollarına akın etti. Burada arkadaşları ile birlikte fotoğraf çektiren gençler hasret giderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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