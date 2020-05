Koronavirüsün görülmediği Amasra'da plajlar boş kaldı

<br>Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesi merkezinde, koronavirüs vakasının görülmemesi nedeniyle özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ilçede önlemler artırıldı. Her yıl tatilcilerle dolan plajlar boş kaldı.<br>Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihinden sonra 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, koronavirüs vakasına rastlanılmadı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçede, salgın hastalık sürecinden itibaren Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 21 Mart tarihinde aldığı `Sahil şeridi her türlü sosyal aktivite, gezinti ve benzeri amaçlar içeren faaliyetlere kapatılması´ kararının sonrasında ilçede polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. İlçe merkezine giriş olan 2 ana nokta Fatih Mahallesi tünel kavşağı ve Kaleşah Mahallesi Cide yolu caddesinde polis ekipleri yolu kapatarak, ilçeye gezmeye gelenleri geri çeviriyor. Ayrıca ekipler, koronavirüs vakasının görülmediği ilçede hafta içi de belirli zamanlarda uygulama yaparak, ilçeye girişi engelliyor. Ekipler, ikametgahları ilçede olan kişilerin girişine izin veriyor.<br>PLAJLAR BOŞ KALDI <br>Her yıl hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde yoğun kalabalığın yaşandığı Büyük Liman ve Küçük Liman mevkiindeki plaj, yerli ve yabancı turistin gelmemesi nedeniyle boş kaldı. Liman mevkiine girişlerin kapatıldığı ilçede belediye hoparlöründen sık sık anonslar yapılarak, vatandaşların evde kalmaları isteniyor. İlçe merkezinde polis ekipleri yaya olarak vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.<br>TEKNE TURLARI YAPILMIYOR <br>İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Amasra´yı denizden izlemesi için düzenlenen, tarihi kalenin ve Tavşan Adası'nın gösterildiği turlar da yapılamıyor.<br>'İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK'<br>Plajda büfe işletmeciliği yapan Ali Ayvaz, "Bulunduğumuz bugünlerde bizim iş yerimizi açmış olmamız gerekiyordu, özelikle sömestr tatilinden sonra Haziran ayına kadar hafta sonları gezi amaçlı çok sayıda öğrenci ve turist geliyordu. Hatta plajımızda dolu oluyordu ama koronavirüs nedeniyle kimse yok, bomboş, artık bekleyeceğiz. Bayramdan sonra açılacağı söyleniyor, bekliyoruz. İlçemiz ve plajımız normal zamanlarda çok dolu olurdu. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Zaten 2 aylık sezonumuz vardı. Bakalım ne olacak. Çok ilginç bir durum ve biz hayatımız boyunca böyle bir şey görmedik" dedi.<br>Büyük Liman mevkiinde esnaflık yapan Vural Çamcı ise, "Amasra´da şu anda geçtiğimiz yıllara göre, tuhaf bir durum yaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz tarihlerde buraların tıklım tıklım olması gerekiyor ama tabi ilçemizde alınan önlemler sayesinde vakamız yok. Biz de şimdi önümüzdeki günlerde açılmasını beklediğimiz sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.<br>'YÜRÜYECEK YER BULAMAZDIK' <br>Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemize giriş çıkışlar çok sıkı bir şekilde emniyet güçlerimiz tarafından denetleniyor. Kent içerisinde sosyal izolasyon için güvenlik güçlerimiz zabıtalarımız ile birlikte ortak çalışmalar yapıyor. Amasra´mız bu mevsimde normal zamanlarda nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor ama önce sağlık diyerek, mecburen bu önlemler alınıyor. Eğer bu virüs konusu olmasaydı, kumsalımız ve tarihi turistik alanlarımızda yürüyecek yer bulamazdık. Ama biz tedbirlerimizi kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-05-17 09:43:02<br>

