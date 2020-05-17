Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi 

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<br>BARTIN, (DHA) - KARADENİZ'de, Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, F-16 savaş uçakları da denizin üzerinde alçak uçuşlar yaptı. <br>Bartın açıklarında TCG Atak ve TCG Mızrak savaş gemileri ve 2 tane F-16 savaş uçağının katılımıyla 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi. Savaşan şahin F-16 uçakları, Karadeniz'de alçak uçuşlar gerçekleştirdi. Deniz ve hava unsurları eğitimi başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından eğitimin fotoğraflarını paylaşırken, F-16 savaş uçaklarının denizin hemen üzerinde yaptıkları uçuşlar dikkati çekti. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR<br>2020-05-17 20:00:19<br>

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