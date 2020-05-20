Video konferansta “Milli Mücadele'nin ilk adımı” anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen video konferansta, 101 yıl önce atılan Milli Mücadele’nin ilk adımı anlatıldı.

Bartın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla “Meşruiyet, Meclis ve Kurtuluş” adlı video konferans gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte konuşan Tarih Vakfı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden başlayarak, 19 Mayıs 1919’a giden süreçte yaşananları ve daha sonra Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenme aşamalarını anlattı.

Prof. Dr. Alkan, yakın dönem Türkiye Tarihi konusundaki çalışmaları ışığında yerel demokrasi oluşumlarına değinerek, kongre iktidarlarının TBMM’nin kuruluşu sürecinde önemli bir deneyim oluşturduğunu belirtti.

1919 yılında yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal krize, bu dönemde dünya çapında etkileri görülen ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan İspanyol Nezlesi (Nevazili) pandemisine de değinen Prof. Dr. Alkan, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin büyük bir kararlılık ve ulusal egemenlik anlayışı ışığında örgütlendiğini ve bu sürecin sonunda Milli Mücadele’nin kalbi TBMM’nin kurulduğunu söyledi.

19 Mayıs 1919 tarihinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, birinci meclis döneminin temellerinin 23 Nisan 1920'ye kadar geçen süreçte atıldığını ifade etti.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın da katıldığı etkinlik iki oturum halinde gerçekleştirildi ve sorucevap kısmının ardından son buldu.

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