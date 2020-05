Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanları”ndan biri kurulacak

Bartın Üniversitesi’nin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçireceği “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi” ile Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden biri kurulacak.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanı Projesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından yapılan tüm değerlendirmelerden geçerek kabul edildi. Proje sözleşmesi, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından imzalandı.

Engelliliğin, yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren sosyal bir mesele olduğunu ifade eden Vali Güner, “Bu anlamda devletimiz, son yıllarda engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Bu kapsamda imzaladığımız bu proje hem şehrimiz hem de bölgemiz için oldukça önemlidir. Her alanda yürüttüğü çalışmalarla bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan Bartın Üniversitesi’nde gösterilen bu çabalar bizleri gururlandırmaktadır. Bu noktada başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.



Bilimsel çalışmalar yapılacak, uzman personel yetiştirilecek

Yöneticiliğini Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın yaptığı proje ile Kutlubey Kampüsü’nde 20 bin metrekare açık alan ve 3 bin metrekare kapalı alan üzerine Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden biri hizmete sunulacak. Proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Proje ile Bartın Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimlerinde yer alan Psikoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Terapi ve Rehabilitasyon programlarında ve Spor Bilimleri Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere staj ve uygulama imkânları sağlanacak. Hayata geçirilecek proje sonrasında ise ilgili alanda çalışmalar yapan akademisyenler konuya yönelik uygulamalı çalışmalar yapma ve alternatif program geliştirme imkânı bulacaklar.



Her şeyin düşünüldüğü modern bir tesis olacak

Proje kapsamında kurulacak tesiste tüm engelli bireylerin, ailelerinin, özel eğitim öğretmen ile öğrencilerinin yararlanacağı açık ve kapalı alanlar yer alacak. Kendi içinde bütünleşik olan projeyle engelli bireylere fiziksel ve sosyal imkânlar ile eğitim imkânı sağlanacak. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Binası, Konaklama Tesisi, Bilişsel Araştırma Laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, müzik ve ritim odası, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru, kümes hayvanları barınağı ve evcil hayvanlar birimleri de tesis bünyesinde yer alacak.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanı; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi bölümleri aracılığıyla açık ve kapalı alanlarda modern terapi yöntemleriyle hizmet vererek sağladığı sosyal, sportif, teknolojik ve bilimsel etkinlik imkânlarıyla engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran örnek bir bütünleşik yapı olacak.



“Bölge için önemli bir proje, önemli bir dış kaynak”

Proje Yöneticisi, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, proje hakkında bilgiler vererek “Engellilere yönelik daha yapacak çok şeyimiz var düşünceyle yola çıktık. Projenin eğitimsel ve sosyal sorumluluk boyutu kadar araştırma boyutu da son derece önemlidir. Proje, Bartın ve çevresi kadar Üniversitemizin birçok birimini de ilgilendirmektedir. Proje hayata geçtiğinde çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Yazıcı, toplam bütçesi 5 milyon 867 bin TL olan projenin 4 milyon 395 bin 425 TL’sinin BAKKA tarafından sağlanacağını da ifade etti.



“Örnek bir üniversite oluşturma gayretindeyiz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, bu alanda yaklaşık 3 yıldır önemli bir mesafe kaydettiklerini söyledi.

Bartın Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Erişim Ödülleri”nde büyük bir başarı göstererek 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasında 8'inci sırada yer aldığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bartın Üniversitesi’nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu. BAKKA desteğiyle kabul edilen bu projemiz ise bu alandaki çalışmalarımızın devamı niteliğindedir. Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri gerek sosyal sorumluluk gerekse bilimsel anlamda elinden gelen gayreti göstermeye devam etmektedir” diye konuştu.



“Üniversitemizde önemli bir proje daha hayata geçiriliyor”

Önemli bir projenin daha hayata geçiyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun “Dış kaynak geliri bakımından Üniversitemizin şimdiye kadar ki en büyük projesinin özel eğitim alanında olması bizim için oldukça değerli. Projeyle Bartın Üniversitesi bir yandan kendi insan gücü kaynağını bölgenin hizmetine sunarken diğer bir yandan da gerçekleştireceği araştırmalarla özel eğitim konusunun ülkemizde gelişmesine katkı sağlamış olacaktır. Engelsiz Yaşam Alanı, üniversitenin kentle bütünleşmesine katkı sağlayacak, engelli bireylerin eğitiminde her boyutta eğitim kalitesini yükseltecek bir merkez olacaktır. Özel bireylerin toplumla kucaklaşmasını sağlayacak projede sunduğu büyük emeklerden dolayı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Sedat Yazıcı Hocamızı kutluyorum. Bu düşüncelerle destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç Hocamıza, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Sayın Barış Yeniçeri’ye, BAKKA Genel Sekreterimiz Sayın Muhammed Ali Oflaz’a, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Osman Bahadır Kalecik’e, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik çalışmalarımız ile sürekli iyileşme anlayışıyla devam eden yolculuğumuzdaki yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Sayın Zeliha Koçak Tufan Hanımefendiye ve YÖK Üyelerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

