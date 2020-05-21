20 üniversiteden temsilciler video seminerde bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

20 üniversiteden temsilciler video seminerde bir araya geldi

İHA

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen video seminerde, 20 farklı üniversiteden temsilciler "Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları" başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

20 üniversiteden temsilciler video seminerde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen video seminerde, 20 farklı üniversiteden temsilciler “Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları” başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.
Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından “Yükseköğretimde Norm Kadro Uygulamaları” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Teknolojik iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminere, 20 farklı üniversiteden Genel Sekreter Yardımcıları, Personel Daire Başkanları ve Akademik Personel İşlemleri Şube Müdürlerinden oluşan temsilciler katıldı.
Yakın zamanda yeniden düzenlenen “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılması” yönetmeliği hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, üniversiteler arası uygulamalarda birlikteliği yakalamak hedefiyle görüş alışverişinde bulunuldu.
Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, gerçekleştirilen eğitimin iş birliği ve güç birliği yapmak için oldukça önemli olduğuna değinerek “Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin bir diğer boyutu kurumun sahip olduğu yönetim ve idari birimleri açısından yapılanmasıdır. Bu yapılanma içerisinde sergilenen performansın etkinliği dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Kalite güvencesi sistemi oluşturmak ve geliştirmek idari yapılanmaların da dikkate alması gereken bir konu olarak özveri istemektedir. İşte bu noktada gerek yapılan düzenlemeler gerekse diğer konularda paydaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu düşüncelerle kalite odaklı stratejiler kapsamında ve sürekli iyileşme anlayışla bizleri destekleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş birliği ve güç birliğine gitme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz video seminerimize katılarak katkı sunan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.
Video seminere; Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Saile Boydak, Mersin Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Uğuz, Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanı Semra Ayçiçek, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanı Hüseyin Özkan, Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turhan Kara, Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Aydoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Şube Müdürü Gökhan Ülkü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Şube Müdürü Hülya Ayvaz Camcı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Şube Müdürü Hüseyin Özcan, Konya Teknik Üniversitesi Personel Şube Müdürü Kamil Gök, Cumhuriyet Üniversitesi Personel Şube Müdürü Kemal Çakmak, Batman Üniversitesi Personel Şube Müdürü Mehmet Emin Öztürk, Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Şube Müdürü Mehmet Ural, Sakarya Üniversitesi Personel Şube Müdürü Nermin Kardaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Şube Müdürü Sait Oflazlar, Karabük Üniversitesi Personel Şube Müdürü Süleyman Ateş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Personel Şube Müdürü Tayyibe Derya Demir, Kastamonu Üniversitesi Personel Şube Müdürü Ufuk Acı, Bingöl Üniversitesi Personel Şube Müdürü Veysel Albayrak ve Akdeniz Üniversitesi Personel Şube Müdürü Yusuf Ziya Şahin katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salgın döneminde “3-6 yaş arasındaki çocuklarla iletişim” anlatıldı
YEREL HABERLER Salgın döneminde “3-6 yaş arasındaki çocuklarla ...
Bartın Üniversitesinden öğrencileri ve personeline online psikolojik destek
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinden öğrencileri ve personeline ...
Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanları”ndan biri kurulacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanları”ndan ...
Video konferansta “Milli Mücadele'nin ilk adımı” anlatıldı
YEREL HABERLER Video konferansta “Milli Mücadele'nin ilk adımı” ...
Bartın’daki DSİ yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Bartın’daki DSİ yatırımları değerlendirildi
TCG Mızrak 19.19’da kutlamalara ortak oldu
YEREL HABERLER TCG Mızrak 19.19’da kutlamalara ortak oldu
Bartın Üniversitesi’nde 3 program daha akredite edildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde 3 program daha akredite ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X