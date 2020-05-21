Ayağına misina takılan gri balıkçıl kurtarıldı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Kirazlıköprü Barajı kenarında ayaklarına misina takılan gri balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.<br>BartınKarabük yolu üzerindeki Kirazlıköprü Barajı mevkisindeki göl kenarında bir gri balıkçılın ayağı balıkçıların bıraktığı misinaya takıldı. Balıkçıl kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Ekipler göl kenarında çırpınan balıkçılı ağ ile yakalayıp, ayaklarına dolanın misinayı çıkartarak, doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-21 17:31:09<br>
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