Amasra’da dalgalar mendireği dövdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle Büyük Liman mevkiinde 5 metreyi bulan dalgalar mendireği dövdü.

Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs pandemisi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle tarihinin en hareketsiz günlerini yaşayan tarihi ve turistik ilçede, şiddetli esen rüzgarın etkisi ile Büyük Liman mevkiinde dalgalar mendireği aştı. Dalgalar nedeniyle tekneler de limana sığınmak zorunda kaldı.

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