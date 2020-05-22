Bartın'da yaylalara 'kar' yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı. Yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.<br>Bartın kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı etkili oldu. Bartın'da yüksek kesimlerde bulunan Gezen, Ardıç ve Sarıçiçek yaylaları, etkili olan kar yağışıyl beyaza büründü. Gezen yaylasında ağaç kesimi için bulunam işçiler, 22 Mayıs günü kar yağmasına şaşırdıkların söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-22 22:12:26<br>

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