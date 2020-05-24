Amasra, bayramı sessiz geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra, bayramı sessiz geçiriyor

DHA

Amasra, bayramı sessiz geçiriyor

<br>Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçiriyor.<br>Amasra, tarihi yapıları, bakir koyları, az dalgalı suları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, Ramazan Bayramı´nda tatilcilerin akınına uğrarken, her gün nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı turist ağırlıyordu. Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede bu bayram koronavirüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında tarihi ilçe sessizliğe büründü. Amasra Çekiciler Çarşısı'nda esnaf ile balık restoranları yerli ve yabancı turist gelmeyince 1,5 aydır dükkanlarını açmadı. <br>Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra´mız çeşm-i cihanımız fazlaca turist ağırlayan bir kentimiz, belki bayramın birinci günü sokaklarda insan kalabalığı yüzünden zor yürüyecektir. Kentimizde bu bayram 50-60 bin turistimizle coşku içinde geçirecektik. Ancak Covid salgını nedeniyle sokaklarımızda bomboş, bugün sadece 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla bayramlaşabileceğiz, Amasra´mız açısından Covid süreci iyi gitti. Şu anda sadece maddi hasarla atlatıp cana gelmeyen bir hasarla sezona hazırlanıyoruz. Aynı zamanda ilk defa sessiz Amasra'mız tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Bayram tatillerinin uzunluğuna göre bazen 500-600 bin turist ağırlıyoruz. Ancak şimdi bomboş, önceliğimiz sağlıktır" dedi.<br>GÜVERCİNLERİ BESLEDİLER <br>Amasra ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasıyla caddelerde yaşlı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gezdi. Amasra kültür parkında güvercinleri ekmekle besleyen Ali Hüsnü Tosun (71) ve eşi Müşerref Tosun (69), Antalya´da yaşayan çocuklarıyla da görüntülü telefonla konuşma yaptılar.<br>Ali Hüsnü Tosun, "İznimizde eşimle birlikte gezmeye çıktık. Parktaki aç kalan güvercinleri besliyoruz. Daha sonra mezarlığa giderek oğlumuza dua okuyacağız. Az önce de Antalya´da bulunan torunlarımızla görüntülü konuştuk. Bizim için buruk bir bayram geçiyor. Çok değişik bir bayram yaşıyoruz. Çok enteresan bir durum, şaşırıyoruz. Biz böyle bir şey görmedik" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-05-24 16:06:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Bartın sokakları sessizliğe büründü
Bartın'da yaylalara 'kar' yağdı
YEREL HABERLER Bartın'da yaylalara 'kar' yağdı
Amasra’da dalgalar mendireği dövdü
YEREL HABERLER Amasra’da dalgalar mendireği dövdü
Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek
YEREL HABERLER Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X