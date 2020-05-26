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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşuları tarafından öldürülen kayınpeder ve gelini defnedildi

İHA

Bartın'ın Kozcağız beldesinde komşuları tarafından öldürülen kayınpeder ve gelini gözyaşları arasında toprağa verildi.

Komşuları tarafından öldürülen kayınpeder ve gelini defnedildi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde komşuları tarafından öldürülen kayınpeder ve gelini gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Geredeli’nin tüfekle vurarak öldürdüğü Celal Geredeli (67) ve gelini Selda Geredeli (45) korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı ile toprağa verildi. Kayınpeder ve gelinin cansız bedeni ilk olarak Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak köy mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ikili gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay
Kozcağız beldesine bağlı Yeni Şar Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli (40) henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Celal Geredeli (67) ile tartıştı ve ardından evinde bulunan pompalı tüfekle komşusunun evine yeniden geldi. Mustafa Geredeli burada ilk olarak bahçede çalışan Celal Geredeli’nin oğlu Bilal Geredeli’ye (46) ateş ederek kolundan yaraladı. Kolundan hafif şekilde yaralanan Bilal Geredeli bahçede bulunan eşi Selda’ya 'kaç' diye bağırdı. Daha sonra bahçeden eve doğru kaçmakta olan Bilal Geredeli’nin eşini sırtından vurarak öldüren Mustafa Geredeli, ardından tüfek sesleri yüzünden cama çıkan Celal Geredeli’yi vurarak öldürdü.

“Sen ne yaptın Mustafa”
Yan binada oturan sokak sakinlerinden Döndü Geredeli (58) de kurşunlara hedef oldu. Silah sesleri yüzünden balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaşan Döndü Geredeli Mustafa Geredeli’ye, “Sen ne yaptın Mustafa” dedi. Mustafa Geredeli hiç beklemeden Döndü Geredeli’ye de ateş etti. Daha sonra tüfeği çenesine dayayan Geredeli ateş ederek intihar etmeye kalktı.
Silah seslerini duyan komşuların haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Bilal Geredeli’nin tedavisi olay yerinde yapılırken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan zanlı Mustafa Geredeli’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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