Bartın'da kuaför, berber ve temaslı kişilerin testleri negatif çıktı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği berber, kuaför ve temaslı olduğu 535 kişinin yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı. <br>Bartın´da, 11 Mayıs tarihinde berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesinin ardından kentteki berber, kuaför sahipleri ve çalışanları ile temaslı oldukları kişilere koronavirüs testi yapıldı. Bartın Valiliği, bu kapsamda gerçekleştirilen 535 kişinin Koüvid-19 testinin negatif olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: <br>"İlimiz genelinde 11 Mayıs tarihinde açılan berber ve kuaför sahipleri ve çalışanları olmak üzere 336 kişi arasında, virüsün kuluçka dönemi 7-14 gün tarama testleri sonucunda, 2 kuaförde test sonuçları pozitif çıkmıştır. Yapılan filyasyon çalışması sonucunda tespit edilen 199 kişinin tamamının yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Önce pozitif çıkan 2 kuaförün bugün kesinleşen ikinci test sonuçlarına göre negatife dönmüştür. Böylece kuaför, berber, çalışanları ve temaslıları olmak üzere 535 kişinin testleri tamamen negatif olarak belirlenmiştir." DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-26 23:07:19<br>
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