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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar baskınında yakalanan 14 kişiye 60 bin TL ceza

İHA

Kumar baskınında yakalanan 14 kişiye 60 bin TL ceza

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 60 bin 25 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri gece Saat:03:30 sıralarında Ş.Ö.’ye ait eve baskın düzenledi. Baskında ev sahibi ile birlikte evde bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, iskambil kağıtları ve masa üzerindeki paralara jandarma tarafından el konuldu. Yakalanan 13 kişi hakkında kumar oynamaktan idari işlem yapılarak ev sahibi Ş.Ö hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslara ayrıca kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçu ile Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden toplam 60 bin 25 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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