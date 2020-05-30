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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da, Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

DHA

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği  belirterek, "Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4´ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir" denildi. Valilik,...

Bartın'da, Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı.<br>Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği  belirterek, "Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4´ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir" denildi.<br>Valilik, 'kontrollü sosyal hayat' konusunda da uyarıda bulunarak, şu açıklamaya yer verdi: <br>"Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını  tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım."  DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-29 23:48:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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