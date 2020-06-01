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Annesini kaybeden yavru karacaya şefkat eli Annesini kaybeden karaca sayısı 2’ye yükseldi

İHA

Bartın'da tarlada bulunan bir yavru karaca daha, beslenmesi için keçi besiciliği yapan ailede koruma altına alındı.

Annesini kaybeden yavru karacaya şefkat eli Annesini kaybeden karaca sayısı 2’ye yükseldi

Bartın’da tarlada bulunan bir yavru karaca daha, beslenmesi için keçi besiciliği yapan ailede koruma altına alındı.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Arpacık köyünde meydana gelen olayda, Ali Çelik kontrol için gittiği tarlalarında yerde yatan bir yavru hayvan gördü. Çelik, annesinin olmadığını fark ettiği karaca yavrusunu alarak evine götürdü. Burada hayvanı besleyen Çelik daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline bildirdi. Olay yerine gelen görevliler karacayı alarak Akgöz köyünde keçi besiciliği yapan Muharrem Şen’e geçici olarak teslim etti. 1 hafta süreyle keçi sütü ile beslenecek olan karaca, daha sonra Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek. Karaca’yı bulan Ali Çelik, tarlada yatan hayvanı önce ceylana benzettiğini belirterek, “Bir süre annesi gelir diye bekledim. Gelmeyince vicdanım el vermedi ve alıp evime getirdim. Evde besledikten sonra yetkililere haber verdim” dedi.
Diğer yandan Bartın’da 1 hafta öncede yavru bir karaca bulunmuş ve keçi besiciliği yapan Muharrem Şen’e teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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