Rektör Uzun, çevrimiçi sınavlar öncesi öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarıyla tamamlanan uzaktan eğitim ders döneminin ardından çevrimiçi gerçekleştirilecek sınavlar öncesi 81 ilden ve yurt dışından öğrencilerle video konferansta bir araya geldi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 23 Mart 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim derslerinin başladığı Bartın Üniversitesi’nde 17 bin 737 sanal sınıfta işlenen canlı derslerin ardından ders dönemi başarıyla tamamlandı. Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde (23 Mart29 Mayıs 2020) 471 öğretim elemanı tarafından binlerce video ile doküman paylaşıldı ve yine binlerce aktiviteyle eğitimöğretim süreci en verimli hale getirilmeye çalışıldı.

9 ayrı video konferansta öğrencilerle görüşüldü

Uzaktan eğitim sistemine yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrencinin özverisiyle başarıyla tamamlanan sürecin ardından yıl sonu sınavları öncesi Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik birim yöneticileri ile öğretim elemanlarının da olduğu 9 ayrı oturumda öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye’nin 81 ilinden ve farklı ülkelerden video konferansa katılan öğrenciler, katılımcı bir anlayışla yönetilen pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine dair memnuniyetlerini dile getirdi.

Öğrenciler ve ailelerin sağlık durumları hakkında bilgiler alan Rektör Uzun, normalleşmenin ardından yapılabilecekler başta olmak üzere birçok konuda öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.

“Sürece dair atılan her adımda katılımcı bir anlayış gözetildi”

Yıl sonu sınavları öncesi öğrencilerin sürece dair fikirlerini alan, ölçmedeğerlendirme yöntemlerine yönelik görüşlerini dinleyen Rektör Uzun, “Öğrencilerimizi gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların merkezine alarak gelişimimizi sürdürüyoruz. Birbirimizden öğrenerek devam ettiğimiz salgın sürecinde de alan bilgilerinin yanı sıra, dijital yetkinlik, problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi evrensel değerleri de en etkin şekilde öğrenmeye devam ettik. 23 Mart 2020 Pazartesi günü başladığımız uzaktan eğitim ders dönemini 29 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başarıyla tamamdık. Süreç kapsamında atılan her adımı tüm paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak attık. Ara sınavları yüksek bir katılım ile sorunsuz bir şekilde tamamladık. Yıl sonu sınavlarına ulaştığımız bu süreçte de başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm bileşenlerimizin görüşleri doğrultusunda yaptığımız planlamalarla başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.



“Senin üniversiten, senin kararın”

Rektör Uzun, salgın tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldıklarını kaydederek, akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerle iletişimlerinin kesintisiz olarak sürdürdüklerini de ifade etti.

Rektör Uzun, “Pandeminin ortaya çıkması, dünyaya yayılımı ve ülkemizdeki ilk vakanın tespitine kadar çeşitli alanlarda bilgilendirmelerin yapıldığı Üniversitemizde, tüm bileşenlerimizle koordineli bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Pandemi sürecine dair önemli kararlar alarak süreci en verimli şekilde bu güne ulaştırmak için büyük gayret sarf ettik. Öğrencilerimizin görüşlerini her zaman önemsedik. Eğitimöğretim sürecinde olduğu gibi ölçmedeğerlendirme türleri ve dağılımı noktasında da anketler ve görüşmeler yaptık. Yoğun ilginin gösterildiği anketimizde 10 bin 236 öğrencimiz katılarak bunların yüzde 70’i sınavların çevrimiçi olmasını istedi. Birimlerimiz bünyesinde yapılan anketlerde ise ölçme ve değerlendirmenin türleri belirlendi. Ortak geleceğimiz olan öğrencilerimiz için her zaman en iyisini diledik ve onlarla birlikte devam ettiğimiz bu yolculukta hep daha iyisi için çaba sarf ettik” diye konuştu.



‘Sanal Kütüphane’ ile milyonlarca yayına erişme açıldı

Bartın Üniversitesi’nde salgın döneminde milyonlarca kaynağın erişime açıldığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversitemiz, Koronavirüs (KOVID19) salgını nedeniyle kapalı tutulan kütüphanelerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarına büyük kolaylıklar sundu. Bu kapsamda ‘Sanal Kütüphane’ uygulamasına geçilen Üniversitemizde 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayın öğrenciler ile öğretim elemanlarının kullanıma açıldı. Yayınların 4 milyon 156 bin 408’ini ekitaplar, 3 milyon 619 bin 724’ünü etezler, 36 bin 869’unu ise edergiler oluşturuyor. ‘Sanal Kütüphane’ye erişim sağlayan kullanıcılar ayrıca 12 bin eğitici videoya, bin 200 konferans serisine ve 7 bin 745 adet açık erişimli standart yayınlara da ulaşabildi” şeklinde konuştu.



“YÖK Dersleri Platformu öğrencilerimiz için önemli bir fırsat oldu”

Rektör Uzun, Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan “YÖK Dersleri Projesi”nin de bu süreç ile birlikte ilerleyen süreçlerde de öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturduğunu aktararak, “Öğrencilerimiz sadece Üniversitemizin sunduğu imkanlardan değil, Yeni YÖK vizyonu ile birlikte kendilerine sunulan olanaklardan da olabildiğince yararlandı. YÖK Dersleri Platformu bunlardan sadece biri olmakla beraber, özellikle içinde bulunduğumuz süreçte eğitimöğretimin devamlılığı ve kalite çıtasının yükseltilmesi açısından önemli katkılar sağladı. Bu doğrultuda liderliğinde oluşan ‘Yeni YÖK’ kapsamında ülkemizdeki yükseköğretim alanına sunduğu katkılar ve bizleri kalite ekseninde yüreklendirmeleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu süreçte fedakârca çalışan idari ve akademik insan kaynağımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

