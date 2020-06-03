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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde engelsiz eğitim deneyimleri konuşuldu

İHA

Bartın Üniversitesi’nde engelsiz eğitim deneyimleri konuşuldu

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından düzenlenen çevrimiçi söyleşide, görme yetersizliği olan bireylerin eğitim ortamında yaşadıkları deneyimler konuşuldu.
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı tarafından “Görme Yetersizliği olan Bireylerin Yükseköğretim ve Sonrasında Eğitim Ortamlarında Yaşadığı Deneyimler” adlı bir söyleşi düzenledi. Moderatörlüğünü Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı’ndan Öğretim Görevlisi Özge Çulhaoğlu’nun yaptığı çevrimiçi etkinliğe, görme yetersizliği olan özel eğitim öğretmenleri Oğuzhan Gürel ve Aysun Gülap Koç konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlikte görme yetersizliğine sahip bireylerin üniversite yaşantıları ile ilgili kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilgilendirmeler yapıldı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte konuşmacılar katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, özel gereksinimi olan bireyler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladı.
“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Üniversite’ konularında düzenlenen her faaliyetin oldukça değerli olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizin geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Erişim Ödülleri”nde büyük bir başarı göstererek 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasında 8'inci sırada yer alarak alana dair özverisini kanıtlamıştır. Bununla da yetinmeyen üniversitemiz sürdürülebilir bir gelişim göstererek, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere yönelik çalışmalarına yenilerini eklemiştir. Üniversitemiz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçireceği ‘Engelsiz Yaşam Alanı Projesi’ ile Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden birini bünyesinde kuracaktır. Engelsiz Yaşam Alanı, üniversitenin kentle bütünleşmesine katkı sağlayacak, engelli bireylerin eğitiminde her boyutta eğitim kalitesini yükseltecek bir merkez olacaktır. Bu doğrultuda, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri gerek sosyal sorumluluk gerekse bilimsel anlamda elinden gelen gayreti göstermeye devam etmektedir. Bu düşüncelerle özel bireylerin toplumla kucaklaşmasını sağlayacak çalışmalarla alana katkı sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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