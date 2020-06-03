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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

RİMER, salgın döneminde de çözüm noktası oldu

İHA

RİMER, salgın döneminde de çözüm noktası oldu

Bartın Üniversitesi’nin tüm paydaşlarıyla iletişim kanallarını sürekli açık tutmak amacıyla kurduğu Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER), salgın sürecinde de katılımcı anlayışa katkı sunan bir çözüm noktası oldu.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemine geçiş yapıldığı Bartın Üniversitesi’nde 29 Mayıs 2020 tarihinde ders dönemi başarıyla tamamlandı. Pandemi Dönemi uzaktan eğitim döneminin katılımcı bir anlayışla yönetildiği Bartın Üniversitesi’nde, Rektörlük İletişim Merkezi de (RİMER) alternatif bir iletişim kanalı olarak sürece önemli katkılar sundu.
Böylece 2017 yılının Ağustos ayında kurulan sistem aracılığıyla bu güne kadar 2 bin 458 başvuru yapıldı. 2020 yılının ilk 5 ayında 527 başvurun yapıldığı sisteme, Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde (23 Mart29 Mayıs 2020) ise 343 başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan 172’si dilek, 162’si öneri ve 9’u da memnuniyeti dile getiren içeriklerden oluştu. Öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel ile dış paydaşların başvuruları kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılarak, geri dönüş yapıldı.
Üniversite bünyesindeki tüm çalışmalarında paydaşlarının görüşleri de alınarak bütüncül aklı harekete geçirdiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak attığımız her adımda başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsedik. Bu anlayışlımızı salgın süresince de sürdürerek ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla adımlar attık. Akademik ve idari insan kaynağımız ile öğrencilerimizle iletişimlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Anketler, toplantılar ve görüşmeler üzerinden verilen kararlarımız ile ders dönemini başarıyla tamamladık. RİMER’de bu süreçte, daha önce olduğu gibi paydaşlarımızın bizlere 24 saat ulaşması için açık bir kapı oldu. Öneri, dilek ve memnuniyet konusunda yapılan her başvuruyu titizlikle değerlendirdik ve sonuçlandırdık. Bir aile olduğumuz bilinciyle gelişimimize katkı sunan herkese teşekkür ediyor, birbirimizden öğrenerek sürdürdüğümüz bu yolcukta kararlı adımlar atmaya devam etiğimizi memnuniyetle belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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