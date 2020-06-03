Bartın Üniversitesi’nde “Covid-19’lu Hasta Yönetimi Paneli” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panelde, küresel bir salgın haline gelen yeni tip Koronavirüs (Covid19) hastalığına yönelik olarak “Hasta Yönetimi Paneli” gerçekleştirildi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid19) tespit edilen kişi sayısının 6 milyonu aştığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik yoğun ilgi gördü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından düzenlenen “Covid19’lu Hasta Yönetimi Paneli”inde sürece dair bilgiler verilerek, yapılması gerekenler anlatıldı.

Bartın Üniversitesi SHMYO Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde; Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Başara, Ankara İl Ambulans Başhekimliğinden Paramedik Salih Özen ve Bartın Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.

“Covid19 nedir?”, “Neden korkmalıyız ve nasıl korunmalıyız?” sorularına verilen cevapların ardından başlayan etkinlikte, “Aile Sağlığı Merkezlerinde Covid19 Sürecinde Hasta Güvenliği”, “Aile Sağlığı Merkezlerinde Covid19’lu Hasta Yönetimi”, “Hastane Öncesinde Kovid19 Sürecinde Çalışan Güvenliği”, “Hastane Öncesinde Covid19 Sürecinde Hasta Güvenliği”, “Hastane Öncesinde Covid19’lu Hastaya Müdahale” gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Acil serviste Kovid19’lu hasta yönetimi ve Covid19’lu hastanın resüsitasyonu (yeniden canlandırılması) başlıklarının da tartışıldığı panel yaklaşık 3 saat sürdü.

Karşılıklı soru ve cevapların alındığı ve 171 kişinin katılım gösterdiği etkinlik, SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız Dilcen tarafından konuklara online olarak teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgına karşı Türkiye’de önemli bir mücadele verildiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizde, Koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemizde de çalışmalar yürütülmekte akademik ile idari insan kaynağımız ve paydaşlarımızla birlikte güç birliği yaparak, bu mücadeleye her alanda katkı sunmaktayız. Eğitimöğretim, bilimsel çalışmalar, sosyal sorumluluk alanlarında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Covid19 tanı kitinde kullanılan ve Kovid19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimler üniversitemiz bilim insanlarının katkılarıyla üretilmektedir. Ayrıca Üniversitemizde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ‘çoklayıcı’ ile bir adet solunum cihazı aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlandı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen ARDEB 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projelerimizle de salgının mevcut etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasına ve çözüm önerileri geliştirilmesinde katkılar sunmaktayız. Bu doğrultuda düzenlenen bilgilendirici ve yol gösterici etkinlikler de sürece dair önemli kazanımlar edinmemizi mümkün kılmaktadır. Bu düşüncelerle salgınla mücadelenin bir parçası olarak, sürece dâhil olan Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine teşekkürler ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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