Bartın'da balıkçı, denizde yüzen yaban domuzunu görüntüledi

<br>Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bir balıkçı denizde yüzen yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.<br>Amasra ilçesi Çakraz tatil beldesinde dün akşam tekne ile denize balık tutmak için açılan bir balıkçı ilginç bir durumla karşılaştı. Balıkçı, balık tuttuğu sırada teknesine doğru yaklaşan yaban domuzunu görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçı, cep telefonu kamerasıyla teknenin yanında yüzen yaban domuzunu görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, yüzüp, en yakın yerdeki karaya çıkarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-06-04 18:26:51<br>
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