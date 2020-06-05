Bartın’da sahte içki operasyonu

Bartın’da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.T. isimli şahsı evinde sahte içki yapımında kullanılan 20 şişe etil alkol ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkından S.K.M suçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.