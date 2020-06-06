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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

DHA

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, tatilciler Bartın'ın turistik ilçesi Amasya'ya gelmeye başladı. Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının sonlanmasıyla Karadeniz´in şirin ilçesi Amasra´ya tatilciler gelmeye başladı. Bazı tatilciler, Büyük Liman mevkisinde denize girerken, bazıları ise ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Tur tekneleri, tatilcileri Amasra´nın sahillerinde gezdirdi. Polis ve zabıta ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda...

Amasra normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

<br>Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, tatilciler Bartın'ın turistik ilçesi Amasya'ya gelmeye başladı.<br>Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının sonlanmasıyla Karadeniz´in şirin ilçesi Amasra´ya tatilciler gelmeye başladı. Bazı tatilciler, Büyük Liman mevkisinde denize girerken, bazıları ise ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Tur tekneleri, tatilcileri Amasra´nın sahillerinde gezdirdi. Polis ve zabıta ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.  <br>Samsun´dan Amasra´ya tatile gelen Ferhat Sandık, "Şehirler arası ulaşımın açılmasından sonra biz de buraya gezmeye geldik, çok beğendik. Bundan sonra yine geleceğiz. Şu anda bir yoğunluk göremiyoruz. Amasra her şeyiyle çok güzel" dedi.<br>Amasra´da tur şirketinde görevli Mücella Bayrak, "2 gündür yavaş yavaş hareketlenme başladı. Biz her şeyimizle hazırız. Herkesi Amasra´ya bekliyoruz" diye konuştu.<br>Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Plajlarımızda, misafirlerimizi ağırladığımız yerlerde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Gelecek olan misafirlerimizin mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Cuma gününden itibaren günübirlik ziyaretçilerimizin yoğunluğu artmaya başladı. İnşallah güzel bir süreç geçiririz. Gelecek turistlerimizin sağlığı içinde biz idareciler de gereken önlemleri aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-06-06 14:58:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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