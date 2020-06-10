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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKKA Yönetim Kurulu toplantısı Bartın’da gerçekleştirildi

İHA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

BAKKA Yönetim Kurulu toplantısı Bartın’da gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı. Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda, 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sunulan projelerin değerlendirilerek nihai listelerin oluşturulması ve sözleşmeler ile ilgili hususlar görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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