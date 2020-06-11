Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Kalafat (29), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.<br>Kaza, 22.30 sıralarında Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Ogün Kalyoncu (52) yönetimindeki 67 ABL 991 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Kalafat'a çarptı. Kalafat, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Atalay Kalafat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kalafat´ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ogün Kalyoncu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. <br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-11 00:18:50<br>

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