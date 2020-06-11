İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bartın Üniversitesi ile birlikte, ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile birlikte ihtisaslaşan 15 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

Toplantıda, ihtisaslaşan üniversiteleri daha fazla destekleme konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığımız birçok “ilk”ten biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesini” 2016 yılından beri ilgili üniversitelerle birlikte başarı ile yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek projeksiyonların da paylaşıldığı toplantının oldukça faydalı geçtiğini kaydeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, gerek ihtisaslaşma gerekse uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı rektörlere teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’ın başkanlığındaki toplantının ilk bölümü katılımcılarla yapılan sorucevap kısmının ardından sondu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündoğan moderatörlüğünde devam eden toplantıda, Kovid19 salgını sürecinde ihtisaslaşan üniversitelerdeki mevcut durum ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında 2016 yılından bu güne gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, ülkemizin kalkınması noktasında üniversitelerin önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Komsuoğlu ise ihtisaslaşan üniversitelerin Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda, TÜBİTAK ArGe Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan tarafından “Misyon Odaklı İhtisas Üniversitelerine Yönelik Akıllı Uzmanlaşma Hedefli Stratejik Plan Hazırlama Süreçleri” adlı bir sunum yaparken, TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkçı tarafından ise “Stratejik Yönetim Yaklaşımı” başlığında bilgiler verildi.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını hatırlatarak, “Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğini de ifade eden Rektör Uzun, “Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça verimli geçen toplantıda, üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarıldı. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan’a, YÖK Başkan Danışmanımız Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu’na, YÖK üyelerimize ve yol arkadaşlığı yaptığımız tüm değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bölgesel odaklı kalkınma doğrultusunda verdikleri değerli bilgiler dolayısıyla TÜBİTAK ARGES Direktörü Dr. Dilek Candan’a ve TÜBİTAK TÜSSİDE Başuzman Araştırmacı Barış Çarık’a da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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