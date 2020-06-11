Marketi soyan 2 kişi yakalandı

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da bir marketin çelik kasasından 53 bin 680 TL çalan 2 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. <br>Mart ayında kent merkezindeki bir marketin otomatik kapısı levye ile açıldı. Markete giren 2 kişi marketin muhasebe bürosunda bulunan kasayı açarak içinde bulunan 53 bin 680 TL´yi çaldı. Market içinde parmak izi toplayan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu markete giren hırsızların kimliklerini belirledi. İstanbul´da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.K. ve H.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Aynan ACAR<br>2020-06-11 21:11:01<br>

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