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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

DHA

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)BARTIN´da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), toprağa verildi. Kalafat'ın cenazesi, 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanına defnedildi. Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyünde oturan akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi....

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

<br>Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)BARTIN´da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), toprağa verildi. Kalafat'ın cenazesi, 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanına defnedildi.<br>Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyünde oturan akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Atalay Kalafat'ın cenazesi bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyündeki caminin önüne getirildi. Öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarken, Atalay Kalafat´ın ağabeyi Tahsin Kalafat tutuklu bulunduğu Bartın Cezaevi´nden izinli olarak gelerek kardeşinin cenaze namazına katıldı.<br>AĞABEYİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ<br>Atalay Kalafat'ın cenazesi 2015 yılı Ağustos ayında Bartın Hendekyanı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yıldıray Kalafat'ın (29) Göçgün köyü mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-06-12 16:39:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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