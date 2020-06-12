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Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

DHA

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN Üniversitesi´nde görevli Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı´nda Kastamonu Horma Kanyonu bölgesinde, eğrelti türü olan yeni bitki keşfetti. Bitkiye 'Küçük Asya' anlamına gelen `Polystichum asiae-minoris´ adı verildi.<br>Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı öğretim görevlisi Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı´nda eğrelti türü olan yeni bitki keşfetti. Bitki türüne bulunduğu coğrafi konum dolayısıyla Asia Minor (Küçük Asya) adına ithafen 'Polystichum asiae-minoris´ adı verildi. Dr. Tunçkol ile birlikte Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi´nden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Missouri Botanical Garden´dan Prof. Dr. Li-Bing Zhang tarafından bitki türü ile ilgili bilimsel yayın, 'Phytotaxa' adlı bilimsel dergide yer aldı.<br>Keşfedilen tür hakkında bilgiler veren Dr. Tunçkol, "Doğa, bu eşsiz bitki türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki Horma Kanyonu'nda yaklaşık 100 kök bireye ev sahipliği yapmaktadır. Bitkinin yayılış alanı ve bu alandaki sayısı göz önünde bulundurularak neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilmiş ve IUCN (Dünya Doğa ve doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesine göre kritik tehlike kategorisi verilmiştir" dedi.<br>KORUMA ALTINA ALINMASI PLANLANIYOR<br>Dr. Tunçkol, kırmızı listede 'kritik tehlikedeki tür' kategorisinde verilen yeni türle ilgili çalışmalardan da bahsederek, "Bu yeni endemik türün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-12 17:07:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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