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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

İHA

Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından Küre Dağları Milli Parkı’nda keşfedilen endemik bitki türü bilim dünyasına tanıtıldı.
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol’un Avrupa’nın korunması gereken 100 orman sıcak noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı’nda eğrelti türü olan yeni bir bitki keşfetti. Dünya’da ilk kez keşfedilen bitki türüne bulunduğu coğrafi konum itibariyle Asia Minor (Küçük Asya) adına ithafen Polystichum asiaeminoris adı verildi.
Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tunçkol ile birlikte Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Missouri Botanical Garden’dan Prof Dr. LiBing Zhang tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan “Phytotaxa” adlı dergide yer aldı.

“Yeni tür ‘IUCN’ kırmızı listeye alındı”
Keşfedilen tür hakkında bilgiler veren Dr. Tunçkol, “Doğa, bu eşsiz bitki türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli Parkı (Kastamonu Bölümü) içerisindeki Horma Kanyonunda yaklaşık 100 kök bireye ev sahipliği yapmaktadır. Bitkinin yayılış alanı ve bu alandaki sayısı göz önünde bulundurularak neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilmiş ve ‘IUCN’ kırmızı listesine göre Critically Endangered (CR) tehlike kategorisi verilmiştir” dedi.
“Koruma altına alınması planlanıyor”
Dr. Tunçkol, kırmızı listede kritik tehlikedeki tür kategorisinde verilen yeni türle ilgili çalışmalardan da bahsederek, “Bu yeni endemik türünün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.

“Horma Kanyonundaki yeni yolun yapımı türü keşfetmemizi sağladı”
Dünya için yeni olan bu türe Horma Kanyonu içerisinde yapılan yeni yürüyüş yolu sayesinde ulaşabildiklerini kaydeden Dr. Tunçkol, “Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran milli park, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biridir. Bu bölgede yapılan çalışmalar eşsiz güzelliklerin görülmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Bu düşüncelerle gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, 10. Bölge Müdürlüğü’ne, Küre Dağları Milli Park Müdürü Sayın Ali Bozkurt’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında bizleri teşvik ederek, proje çalışmalarımızı destekleyen Bartın Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun ile kendilerinin şahsında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Uzun tebrik etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni bir bitki türünün bilim dünyasına kazandırılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bilimsel konularda üretkenliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. Bilimsel yayınlarımız ve projelerimizle bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişmeyle başarılarımızın artarak devam etmesidir. Bu noktada bölgemizdeki çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ile birlikte çalışma ekibini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamız ile YÖK üyelerimize ve destekleri için Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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