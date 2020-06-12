Bartın’da bin 263 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Bartın’da da pandemi tedbirleri kapsamında bin 263 hanede PCR ve antikor testleri yapılacak.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana çok sayıda önlem hayata geçirilirken, Bartın’da da son olarak bin 263 hanede PCR ve antikor testleri yapılacak.

Konuyla ilgili Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, pandemi sürecindeki başarılı mücadeleye dikkat çekilerek, “Bu başarının sürmesi ve gelecek dönemlere hazırlık çalışmalarını planlamak amacıyla tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde planlanan saha araştırması ilimizde 15 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Covid19’un ülke ve il düzeyindeki sıklığını ve kişilerin bu hastalığı geçirip geçirmediklerinin tespiti için planlanan saha çalışmasında, TÜİK tarafından ilimiz genelinde belirlenen ve kendilerinin de onayı alınan bin 263 hanede, hane halkından örneklem yöntemi ile seçilen 1 kişiden onam formu doldurulup anket yapıldıktan sonra PCR için burun ve ağızdan sürüntü örneği ve antikor testi için de kan örneği alınacaktır. Böylece, ilin genelini büyük oranda temsil edecek bir örneklem düzeyinde çalışılarak kapsayıcı bir tarama ve ileriye doğru tedbir tedavi planlaması hedeflenmektedir. 65 kişiden oluşan 17 ekip ile 12 günde bitirilmesi planlanan saha çalışmasının, ilimizin sağlığı için çok önemli bir çalışma olacağını hatırlatır vatandaşlarımızın desteğini bekleriz” denildi.

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