Denizdeki çakalı balıkçı kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizdeki çakalı balıkçı kurtardı

DHA

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, denize açılan balıkçı Ali Mert (20), suda yüzen çakalı fark edip, teknesine alarak karaya çıkardı. Kurucaşile açıklarındaki balıkçı ağlarını toplamak için dün sabah denize açılan Ali Mert, kıyıdan 700 metre açıkta yüzen hayvanı gördü. Ali Mert, cep telefonu ile o anları kaydetti, ardından da diğer balıkçıları arayarak haber verdi. Mert daha sonra yanına gittiği hayvanın çakal olduğunu fark etti. Çakalı teknesine güvenli bir şekilde alan Ali Mert, hayvanı karaya çıkararak doğal yaşamına bıraktı. İlk kez böyle bir durumla...

Denizdeki çakalı balıkçı kurtardı

<br>Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, denize açılan balıkçı Ali Mert (20), suda yüzen çakalı fark edip, teknesine alarak karaya çıkardı.<br>Kurucaşile açıklarındaki balıkçı ağlarını toplamak için dün sabah denize açılan Ali Mert, kıyıdan 700 metre açıkta yüzen hayvanı gördü. Ali Mert, cep telefonu ile o anları kaydetti, ardından da diğer balıkçıları arayarak haber verdi. Mert daha sonra yanına gittiği hayvanın çakal olduğunu fark etti. Çakalı teknesine güvenli bir şekilde alan Ali Mert, hayvanı karaya çıkararak doğal yaşamına bıraktı.<br>İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ali Mert, "Ben çocukluğumdan bu yana denizlerdeyim. Dün de arkadaşlarımızla birlikte ağlarımızı topladığımız sırada denizde yüzen bir şey gördük. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Sonra çakal olduğunu anladık. Benim onu denizde bırakmaya vicdanım el vermedi. Sonra diğer balıkçı arkadaşlarımızı aradım. Çakalı güvenli şekilde tekneye aldık. Bizi uğraştırdı ama sonunda onu doğal yaşamına kavuşturmuş olduk. Ben denizde domuz ayıyı duymuştum ama çakalı hiç bilmem, o da bizim başımıza gelmiş oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR <br>2020-06-13 11:34:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı
Bartın’da bin 263 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor
YEREL HABERLER Bartın’da bin 263 hanede PCR ve antikor testleri ...
Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların içinde yılanla karşılaştılar
YEREL HABERLER Bayılan işçinin yanına koştuklarında tuğlaların ...
Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi
YEREL HABERLER Küre Dağları’nda yeni bir endemik bitki türü ...
Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü ...
5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi
YEREL HABERLER 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa ...
“Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor”
YEREL HABERLER “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın ...
Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Çelik kasa hırsızları cezaevine gönderildi
Telefonla görüntülediği boynuzlu engerek yılanı saldırdı
YEREL HABERLER Telefonla görüntülediği boynuzlu engerek yılanı ...
Marketi soyan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Marketi soyan 2 kişi yakalandı
İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER İhtisaslaşan üniversitelerin rektörleri YÖK Başkanı ...
Çekim yaparken yılanının saldırısını kameraya kaydetti
YEREL HABERLER Çekim yaparken yılanının saldırısını kameraya ...
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X