Bartın´da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.<br>Bartın ve Ulus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Ulus ilçesi ile İstanbul´da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 17 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderdi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-13 12:36:22<br>

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