Bartın´da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.<br>Bartın ve Ulus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Ulus ilçesi ile İstanbul´da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 17 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderdi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-13 12:36:22<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.