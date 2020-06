Bartın Üniversitesi’nin 2020 yılındaki 16’ıncı projesi de desteklenmeye değer görüldü

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Korkmaz’ın TÜBİTAK “3501Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında sunduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Böylece Bartın Üniversitesi’nin 2020 Ocak ayından bu yana 16’ıncı projesi dış fonlar tarafından destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Korkmaz’ın yürütücülüğündeki “Bor Trioksit (B2O3) Esaslı Halojensiz Yeni İyonik Sıvıların Sentezi, Karakterizasyonu; Tribolojik ve Kemik Hücrelerindeki AntiAşınma Özelliklerinin İncelenmesi” adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek. TÜBİTAK “3501Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında hazırlanan proje ile kemik aşınmalarını önleyici bor esaslı yeni iyonik sıvılar sentezlenerek, borun sağlık bilimine kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, bor içerikli iyonik sıvılar ileriye dönük çalışmalarda akıllı sistemlerde kullanılabilirliği de araştırılacak.

Projede, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Korkmaz ile birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Seçil Erden Tayhan, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Akbaş ve Dumlupınar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatih Şen yer alıyor.



“Bor içerikli iyonik sıvıların kemik ve kıkırdak hücre hatlarının antiaşınma özellikleri araştırılacak”

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Korkmaz, “Sentezlenecek Bor içerikli yeni iyonik sıvıların tribolojik özelliklerinden ilham alınarak eklem yüzeylerindeki aşınmayı engelleyici ve rejenerasyonunu kolaylaştırıcı etkileri araştırılacaktır. Proje kapsamında, kemik ve kıkırdak hücre hatları kullanılarak rejenerasyon modellerinin oluşturulmasının yanı sıra, bor içerikli iyonik sıvıların, yaygın olarak görülen çeşitli kanser tipleri (prostat, kolon, meme, vb.) üzerindeki etkileri, in vitro koşullarda modellenerek araştırılacak ve bilime katkı sağlanacaktır” diye konuştu.



“Önemli bir projemiz daha kabul edildi”

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına değer katma ve üretileni insanlık yararına sunma gayretinde olduklarını da kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bir yandan verdiğimiz eğitimle sağlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin gururunu yaşarken diğer yandan da bilim dünyasına katkılar sunacak çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde çalışmalarımızla kanser araştırmaları, ilaç geliştirme, protein, hormon, aşı üretimi, madde uygunluk çalışmaları, bitki ekstrakt çalışmaları ve biyomarker geliştirme gibi birçok çalışma yapmaktayız. Bölgesel odaklı çalışmalarla ülkemizin gelişimine katkı sunmayı, geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK ‘3501Kariyer Geliştirme Programı’ kapsamında kabul edilen projemizin de sağlık alanına önemli katkılar sunacağına inanıyor, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Korkmaz’ı ve proje ekibini gayretlerinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



“Bartın Üniversitesi bölgesine değer katarak büyüyor”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise niteliksel olarak büyümeye önem verdiklerinin de altını çizerek, “Bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe yürüyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazandıklarını da hatırlatan Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını görmek ise bizi oldukça mutlu ediyor. Sadece 2020 yılı Ocak ayından bu güne 16 projemiz dış fonlar tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerden 7’si TÜBİTAK, 6’sı Bakanlıklar tarafından yürütülen programlar ve 3’ü ise BAKKA tarafından destek almaya hak kazandı. Öte yandan 33 öğrenci projemiz de yine TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri başta bölgemiz olmak üzere ülkemize ciddi katma değerler üretmeye devam ediyor. Bilimsel çalışmalarımızı ve ArGe İnovasyon faaliyetlerimizi her geçen gün arttırarak daha da yükseliş kaydetmeyi hedeflediğimiz bu yolcukta, elde ettikleri başarılarla bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm bileşenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç Hocamıza, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri’ye, BAKKA Genel Sekreterimiz Muhammed Ali Oflaz’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

