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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

İHA

Bartın'da domuz teline takılan ayı için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı takıldığı tuzaktan kurtardı.

Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

Bartın’da domuz teline takılan ayı için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı takıldığı tuzaktan kurtardı.
Bartın’ın Gençali Köyünde meydana gelen olayda, tarlada gezdikleri sırada ormanlık alandan ayı sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
Ayının domuz teline takıldığını tespit eden ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı. İş makinesinin de çağrıldığı olay yerinde zaman zaman korkulu anlarda yaşandı. Veteriner hekimin uzun uğraşlar sonucu bayılttığı ayı, demir kesme makinesi ile tellerin kesilmesinin ardından yeniden doğaya döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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