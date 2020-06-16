Gelincik otomobilin motoruna girdi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, bir otomobilin motor bölümüne giren gelincik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. <br>Bartın´da yaşayan Alp K., İstanbul´dan gelen misafirlerini Kırtepe Mahallesi´ndeki bir otele yerleştirmek için aracını otoparka bıraktı. Bu sırada, motorun alt kısmından gelen sesleri duyan Alp K., motora giren bir gelincik gördü. Gelinciği çıkarmak için uzun uğraşlar veren Alp K., başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, motor bölümündeki gelinciği çıkarmak için uğraşırken, araçtan çıkan gelincik kaçarak uzaklaştı. <br>DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-16 12:07:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.