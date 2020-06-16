Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı´ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.<br>Kentte dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı´nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz´e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-16 14:39:09<br>

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