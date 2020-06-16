İnkumu sahiline yunus ölüsü vurdu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Bartın’ın İnkumu beldesinde 1,5 metelik ölü yunus sahile vurdu.

Öğlen saatlerinde sahilde ölü bir yunus gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi ekiplerinin kafa bölgesinde delikler ve yaralar bulunduğunu belirlediği yunus, ardından iş makinesi ile sahilden kaldırıldı. Yunusun ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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