Bartın’da nitelikli eleman yetiştirmek için projeye onay

Bartın'da Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Bartın'da Güçlü Gelecek, Nitelikli İş Gücüyle İnşa Edilecek " isimli projesi BAKKA'nın 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali destek programı değerlendirme sonuçları açıklandı. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Bartın'da Güçlü Gelecek, Nitelikli İş Gücüyle İnşa Edilecek " isimli projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Proje ile teknolojinin getirdiği yeniliklere cevap verebilecek nitelikte eğitim altyapısının geliştirilmesi ve mesleki eğitim kapasitesinin arttırılması hedeflenmekte olup Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Alanı için; Güneş Enerjisi Uygulamaları Atölyesi, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı için; Araç Bakım Servis Atölyesi, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı için; Akıllı Bina Sistemleri Laboratuarı ve Bilişim Teknolojileri Alanına Robotik Kodlama Atölyeleri kurulacak.

Vali Sinan Güner proje ile, kaliteli, teknolojik ve sektöre uygun eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte atölyelerin kurulması, 349 Teknisyen adayı öğrencinin teknolojiyi bilen, kullanabilen nitelikli iş gücü olarak yetişmesinin sağlanacağını belirtti. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte teknisyenleri sektöre kazandırarak Bartın’ın ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlanacağını da kaydeden Vali Güner, projenin ayrıca, Bartın’ın yenilenebilir enerji, motorlu araçlar, elektrik elektronik ve bilişim alanlarında sahip olacağı nitelikli iş gücü ile gelişmesine olanak sağlayacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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