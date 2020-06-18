Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

DHA

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Ahmet Çelikbaş (82), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Ulus ilçesi Üçsaray köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Ahmet Çelikbaş, dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Ahmet Çelikbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmet Çelikbaş'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus...

Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

<br>Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Ahmet Çelikbaş (82), yaşamını yitirdi.<br>Olay, akşam saatlerinde Ulus ilçesi Üçsaray köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Ahmet Çelikbaş, dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Ahmet Çelikbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahmet Çelikbaş'ın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR <br>2020-06-18 22:19:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da nitelikli eleman yetiştirmek için projeye onay
YEREL HABERLER Bartın’da nitelikli eleman yetiştirmek için projeye ...
İnkumu sahiline yunus ölüsü vurdu
YEREL HABERLER İnkumu sahiline yunus ölüsü vurdu
Bartın Üniversitesi’nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı ...
Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
YEREL HABERLER Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
Gelincik otomobilin motoruna girdi
YEREL HABERLER Gelincik otomobilin motoruna girdi
Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümüne sıkışan gelincik kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X