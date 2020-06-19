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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

İHA

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Özbaşı köyünde taşkın sularına kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Özbaşı köyünde taşkın sularına kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Bartın’da Hasankadı ve Kumluca beldelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hasankadı beldesinde bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler sular altında kaldı. Merkeze bağlı Özbaşı köyünde de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Köyde 10’a yakın büyükbaş hayvan telef oldu. Suların yükselmesi ile bazı araçlar sular altında kalırken, köy sakinleri traktörlerle taşkına müdahale etmeye çalıştı.
Diğer yandan Hasankadı beldesinde aşırı yağışların devam ettiği ve ekiplerin teyakkuz halde oldukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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