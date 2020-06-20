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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da taşkın sonrası çalışmalara başlandı

İHA

Bartın'ın Hasankadı beldesi ve bazı köylerde dün meydana gelen su taşkınlarının ardından meydana gelen hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlandı.

Bartın’da taşkın sonrası çalışmalara başlandı

Bartın’ın Hasankadı beldesi ve bazı köylerde dün meydana gelen su taşkınlarının ardından meydana gelen hasar tespit ve onarım çalışmalarına başlandı.
Bartın’da dün sağanak yağmur nedeniyle Hasankadı beldesi ve bazı köylerde meydana gelen su taşkınlarının ardından meydana gelen hasarlar için ekipler çalışma başlattı. Hasankadı Belediyesi ile Bartın İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri beldenin içinden geçmekte olan Günye deresinde ve onu besleyen Demriciler ve Dereköy derelerinde tahkimat çalışması başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, “Önceki yıl dere içlerinde yapılan hafriyat temizleme çalışmalarından dolayı bu defa çok daha az bir zararla bu afet atlatılmıştır. An itibarıyla Bartın DSİ 233. Şube Müdürlüğüne ait ekskavatörler beldemiz içerisinde bulanan dere içlerinde tahkimat işlemine devam etmektedir. Belediye ekiplerimiz dün akşamdan bu yana sahada temizlik ve açma çalışmalarına devam etmektedir. Halen ıslah çalışması devam eden Günye deresi ihalesi işine, Demirciler ve Dereköy derelerimizin de ilave edilmesinin ne derece fayda sağlayacağını bir defa daha gördük. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, afet ve belalardan muhafaza eylesin inşallah.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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