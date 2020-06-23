Bartın Üniversitesi “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik gerçekleştirilen “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı. Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, soruları cevaplandırdı.
Bartın Üniversitesi’nin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitüsü bünyesinde yer alan programların anlatıldığı tanıtım günlerinde, ‘Öğrenci Odaklı’ eğitim ortamından bahsedildi.
Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı. Tanıtım günlerinde, Bartın Üniversitesi'nin istihdam odaklı programlarının yanı sıra lisansüstü programlar anlatılarak, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.
Çevrimiçi etkinliğe Osmaniye’nden katılan Yusuf Fatih Polat ile Kayseri’den katılan Rumeysa Tandoğan’ın da sorularını cevaplandıran Rektör Uzun, aynı zamanda “#benimtercihim” etiketiyle sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlara da yanıt verdi.
Programın sonunda aday öğrencilere de seslenen Rektör Uzun, “Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkânlar sunulmaktadır. Hayatınızın dönüm noktasında vereceğiniz kararla iyi bir öğrenimin yanı sıra aynı zamanda hayatınızın en güzel günlerini tarihi, kültürel ve muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın’da geçireceksiniz. Unutmayın ki Bartın Üniversitesi, öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağı gibi mezuniyet sonrasında da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Geleceğinizi belirlemek için atacağınız bu önemli adımda sizleri Bartın Üniversitesi’nin bir öğrencisi ve ailemizin bir üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların ateşle oyunu evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Çocukların ateşle oyunu evi küle çevirdi
Bartın Üniversitesi’nde “Patent Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde “Patent Farkındalık Eğitimi” ...
Bartın’da taşkın sonrası çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Bartın’da taşkın sonrası çalışmalara başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X