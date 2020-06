Yunusların görsel şöleni telefon kamerasında

Bartın'ın Mugada sahilinde denize açılan balıkçı kendisine eşlik eden yunusların sunduğu görsel şöleni görüntüledi.

Bartın’ın Mugada sahilinde sabahın erken saatlerinde denize açılan Atakan Yaman, bir süre denizde seyretti. Bu sırada teknesinin önüne geçen yunuslar, Yaman’a uzun süre eşlik etti. Yaman da bu sırada yunusların denizin içinde sunduğu görsel şöleni kamerası ile an be an görüntüledi. Uzun süre yunusları görüntüleyen Yaman, daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.