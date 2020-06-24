Yunusların görsel şöleni telefon kamerasında

Bartın'ın Mugada sahilinde denize açılan balıkçı kendisine eşlik eden yunusların sunduğu görsel şöleni görüntüledi.
Bartın’ın Mugada sahilinde sabahın erken saatlerinde denize açılan Atakan Yaman, bir süre denizde seyretti. Bu sırada teknesinin önüne geçen yunuslar, Yaman’a uzun süre eşlik etti. Yaman da bu sırada yunusların denizin içinde sunduğu görsel şöleni kamerası ile an be an görüntüledi. Uzun süre yunusları görüntüleyen Yaman, daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.