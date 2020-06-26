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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek aday öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Uzun, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek aday öğrencilere başarılar diledi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 2728 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili bir mesaj yayımladı. Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Rektör Uzun, “Yoğun bir emek ve çalışma sürecinin ardından milyonlarca öğrencimiz gelecekleri için önemli bir noktaya ulaşmış bulunmaktadır. Uzun soluklu çalışmaların ardından bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda üniversite adayları hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Bir ölçmedeğerlendirme aracı olan bu sınavlar onları yükseköğretim kurumlarına taşıyacak adımı temsil etmektedir. Bu süreçte Bartın Üniversitesi ailesi olarak, fedakâr ailelerimizin ve tüm öğrencilerimizin heyecanına ortak olduğumuzu ve kendileri için en iyisini dilediğimizi belirtmek istiyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gerçekleştirilecek sınavlarla elde edilecek sonuçların öğrencilerimizi hayallerine ulaştıracak bir neticeyle sonuçlanmasını tüm kalbimle temenni ediyorum” dedi.
“Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne bekliyoruz”
Bartın Üniversitesi’nin “öğrenci odaklı” eğitimöğretim anlayışıyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin yanında olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Alanında yetkin akademisyenleri, özveri ile çalışan idari insan kaynağı, kıymetli mezunlarımız ve öğrencilerimizle büyük bir aile olan Bartın Üniversitesi her sene yeni üyeleriyle zenginliğini arttırıyor. Ülkemizin 81 ilinden ve 57 farklı ülkeden öğrencilerimizle kaliteli eğitim ortamlarının yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle bir araya geliyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitümüz bünyesinde yapılan her çalışmada bilgi ve yetenekleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sunacak bireyler yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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